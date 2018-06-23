Салах из сборной Египта по футболу стал почетным гражданином Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подписал указ о присвоении футболисту клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина республики.

Кадыров назвал Салаха «великим футболистом». Как сообщил глава региона в соцсети «ВКонтакте», на торжественном ужине в честь сборной Египта он вручил Салаху «копию указа и нагрудный значок».

По словам Кадырова, Салах в ответ «поблагодарил за удивительно теплый и хороший прием, прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок».

Глава Чечни выразил уверенность, что со временем сборная Египта проведет в Грозном товарищеский матч с местным ФК «Ахмат».

Кадыров принял в резиденции в Грозном сборную Египта по футболу и угостил футболистов чеченским блюдом жижиг-галныш («мясо с галушками»). Ужин завершился салютом в честь гостей, который был виден далеко за пределами резиденции, передает РИА «Новости».