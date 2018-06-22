Сборная Египта помолилась в мечети «Сердце Чечни»

Футболисты сборной Египта, которые во время ЧМ-2018 базируются в Грозном, совершают пятничную коллективную молитву в центральной мечети «Сердце Чечни» в Грозном.

Грозненская мечеть «Сердце Чечни» считается одной из крупнейших в Европе, передает ТАСС. В ней одновременно могут молиться более 10 тыс. человек, еще столько же вмещает летняя галерея и площадь рядом с храмом.

Напомним, матч Россия – Египет завершился со счетом 3:1.

В Египте резко отреагировали на поражение: тренера сборной решили уволить, а к расследованию причин проигрыша подключили местную прокуратуру.

Президент федерации футбола Египта Хани Абу Реда заявил, что подаст жалобу в ФИФА на действия арбитров в матче чемпионата мира против России.