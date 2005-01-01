Египет нашел ошибки в судействе во время матча с Россией

Федерация футбола Египта подаст жалобу в ФИФА на действия арбитров в матче чемпионата мира против России, сообщил президент федерации Хани Абу Реда.

Египет хочет пожаловаться на судейскую бригаду во главе с парагвайцем Энрике Касересом Вильяфанте, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Filgoal.

По мнению египетской стороны, судьи «допускали очевидные ошибки». Как заявил президент Федерации футбола Египта, была проигнорирована «возможность использовать систему видеоповторов», когда Марван Мохсен упал в штрафной площади. По мнению египтян, «это был чистый пенальти».

Кроме того, утверждается, что на Ахмеда Фатхи, который срезал мяч в собственные ворота, с нарушением правил воздействовал Артем Дзюба.

Напомним, матч Россия – Египет завершился со счетом 3:1.