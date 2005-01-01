Тренера египтян решили уволить после матча с Россией

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер покинет свой пост после ЧМ-2018, сообщают египетские СМИ.

По утверждению издания Al-Watan, об отставке Купера будет объявлено после заключительной игры группового этапа против Саудовской Аравии.

После поражения от сборной России египтяне лишилась шансов на выход в плей-офф, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме.

За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).