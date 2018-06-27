Путин призвал участников форума «Территория смыслов на Клязьме» к новаторству

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27 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Даже бегство инвесторов приносит пользу России

Массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждутФото: Людмила Пахомова/фотохроника ТАСС
Иностранцы бросились распродавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Иначе говоря, Россия теряет зарубежные инвестиции, и если бы не бегство инвесторов, за доллар сегодня давали бы не больше 50 рублей. И все же, как ни парадоксально, столь неприятная ситуация все равно приносит огромные дивиденды России. Подробности...
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Что общего между Николаем Вторым и Сталиным

Два верховных главнокомандующих русскими армиями в ходе двух мировых войнФото: Global Look Press, Yevgeny Khaldei /Voller Erst/DPA/
Zentralbild/Global Look Press
Среди политических фигур начала 20-го века наибольшую симпатию у россиян вызывают Николай Второй и Иосиф Сталин, показал опрос, проведенный ВЦИОМ. При этом царь оказался даже популярней вождя – и симпатия одновременно к ним обоим вскрывает суть национального самосознания. В этом нет раздвоения, потому что их ценят за одно и то же. Подробности...
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У российской медицины нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Проститутки помогут украинской власти

Киев, март 2017 года. Марш проституток, которые требовали запретить штрафы за проституцию и легализовать секс-индустриюФото: Oleksandr Khomenko/Global Look Press
Украина могла бы перенять опыт Евросоюза по пополнению бюджета и манипулированию с макроэкономической статистикой. ЕС уже не первый год получает доходы за счет легализованной проституции, учитывая ее в составе ВВП. Для Украины, которая становится центром мирового секс-туризма, как считают сами украинские депутаты, такой подход сулит одни преимущества. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Три главных ошибки наших западников

Сергей Худиев, публицист, богослов
Интервью Улицкой, где она говорила об отсталости России, вызвало немалое раздражение. Но нам стоит скорее не раздражаться, а понять. О чем все это? Что вообще люди имеют в виду, когда говорят, что «Россия отстала»? Подробности...
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Если Россия отстала на 150 лет от Европы, то надо в трибунал дело передать

Захар Прилепин, писатель
Все обсуждают Улицкую, которая сказала, что Россия отстала от Европы на 150 лет. А лично Улицкая отстала от, скажем, Бегбедера на 150 лет или нет? А Украина – она как? Много вопросов. Подробности...
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Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Дмитрий Пугаченко, журналист
После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Обсуждение: 6 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Путин призвал участников форума «Территория смыслов на Клязьме» к новаторству

          27 июня 2018, 12:00

          Текст: Алина Назарова

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          Президент Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

          «Убежден, что столь насыщенная повестка, отличные возможности для делового и дружеского общения послужат хорошей основой для выработки смелых, по-настоящему новаторских предложений, которые обязательно найдут воплощение на практике», – говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

          Президент отметил, что участники форума – энергичная, творческая и увлеченная молодежь из разных регионов страны – смогут продемонстрировать свой профессиональный потенциал, найти единомышленников и обсудить с ними совместные планы и проекты в различных сферах.

          Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» открывается в среду во Владимирской области. Первым в этом году гостем мероприятия станет российский хоккеист Александр Овечкин. Он расскажет участникам свою историю успеха.

          Также спикерами форума будут федеральные и региональные политики, успешные общественные деятели и бизнесмены, победители всероссийских конкурсов. Всего в этом году форум примет шесть тематических смен – «Образование будущего» (5 - 11 июля), «Цифровой мир» (13 -19 июля), «Поколение доброй воли» (21- 27 июля), «Эффективная политика» (29 июля - 4 августа), «Молодежная команда страны» (6 - 12 августа).

          «В этом году форум предложит участникам много нового, например, состав смен формируется по принципу мультидисциплинарности, то есть на каждой смене мы собираем представителей разных сфер деятельности, которые будут совместно работать над решением общей отраслевой задачи. В командной работе участники получат гораздо более системные и качественные решения», – сказал ТАСС программный директор Форума Матвей Навдаев.

          Новым форматом работы на форуме станут тренд-сессии – авторская программа личностного развития, основанная на поиске и формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решений отраслевых задач. Особое внимание в программе уделяется личностному развитию молодых людей. По итогам смены для каждого составят персональный трек-лист действий по достижению целей и план его реализации на год.

          Организатор форума «Территория смыслов на Клязьме» – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).


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