Путин призвал участников форума «Территория смыслов на Клязьме» к новаторству

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

«Убежден, что столь насыщенная повестка, отличные возможности для делового и дружеского общения послужат хорошей основой для выработки смелых, по-настоящему новаторских предложений, которые обязательно найдут воплощение на практике», – говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент отметил, что участники форума – энергичная, творческая и увлеченная молодежь из разных регионов страны – смогут продемонстрировать свой профессиональный потенциал, найти единомышленников и обсудить с ними совместные планы и проекты в различных сферах.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» открывается в среду во Владимирской области. Первым в этом году гостем мероприятия станет российский хоккеист Александр Овечкин. Он расскажет участникам свою историю успеха.

Также спикерами форума будут федеральные и региональные политики, успешные общественные деятели и бизнесмены, победители всероссийских конкурсов. Всего в этом году форум примет шесть тематических смен – «Образование будущего» (5 - 11 июля), «Цифровой мир» (13 -19 июля), «Поколение доброй воли» (21- 27 июля), «Эффективная политика» (29 июля - 4 августа), «Молодежная команда страны» (6 - 12 августа).

«В этом году форум предложит участникам много нового, например, состав смен формируется по принципу мультидисциплинарности, то есть на каждой смене мы собираем представителей разных сфер деятельности, которые будут совместно работать над решением общей отраслевой задачи. В командной работе участники получат гораздо более системные и качественные решения», – сказал ТАСС программный директор Форума Матвей Навдаев.

Новым форматом работы на форуме станут тренд-сессии – авторская программа личностного развития, основанная на поиске и формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решений отраслевых задач. Особое внимание в программе уделяется личностному развитию молодых людей. По итогам смены для каждого составят персональный трек-лист действий по достижению целей и план его реализации на год.

Организатор форума «Территория смыслов на Клязьме» – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).