При жесткой посадке Ан-2 пострадали три человека

В результате жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Иркутской области пострадали три человека, сообщили в экстренных службах региона.

«Инцидент произошел в 40 километрах южнее Нижнеудинска. После жесткой посадки частный самолет Ан-2 опрокинулся на крышу, пожара не последовало», – передает РИА «Новости» слова источника.

По предварительным данным, на борту самолета находились два пилота и пассажир, сообщает источник ТАСС.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Феникс». Обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, 9 июня в МЧС сообщили, что число авиационных катастроф на территории России в первом квартале 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза, а гибель людей возросла в 16 раз.