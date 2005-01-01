В России зафиксирован 16–кратный рост числа жертв авиакатастроф

Число авиационных катастроф на территории России в первом квартале 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза, а гибель людей возросла в 16 раз, следует из данных МЧС.

По данным МЧС, в первом квартале 2018 года в стране зарегистрированы четыре авиационные катастрофы, одна из которых – федерального уровня, а в 2017 году – одно крушение воздушного судна, передает РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что с начала года в авиакатастрофах в России погибли 80 человек и еще 85 пострадали. В прошлом году эти показатели составляли 5 и 5 человек соответственно.

Спасатели отмечают, что количество погибших в авиакатастрофах в России в 2017 году уменьшилось по сравнению с 2016–м почти на 76,7%, а пострадавших в них – на 74%.

Больше всего авиационных происшествий и катастроф произошло на территории Приволжского и Центрального федеральных округов (по 25%), меньше – в Дальневосточном и Южном ФО (по 10%).

Самая высокая аварийность в 2017 году была у самолетов Х-32 «Бекас», Як-52 и Ан-2, а также у вертолетов Ми-2, Robinson R44, Bell-407 и 206, Eurocopter-120.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. В результате погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Специалисты расшифровали разговоры экипажа самолета Ан-148 перед крушением. Причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.