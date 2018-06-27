Венесуэла разразилась нотами в ответ на новые санкции ЕС

Власти Венесуэлы вручили ноты протеста аккредитованным в стране послам Евросоюза в связи с новыми санкциями ЕС в отношении представителей южноамериканской страны, сообщили в МИД Венесуэлы.

Документ вручил послам заместитель главы МИД Иван Хиль в столице республики Каракасе, передает ТАСС.

В документе выражается «решительное отрицание подобных мер, которые противоречат международному праву и демонстрируют подчиненность этого блока (ЕС) политическим интересам правительства Соединенных Штатов».

Там отмечено также, что Венесуэла «продолжит защищать свой суверенитет и независимость».

В Венесуэле считают, что Евросоюз «продолжает попытки нарушить мир и стабильность в стране за счет подобных мер, цель которых – создать тяжелые условия для венесуэльского народа».

В этой связи Каракас призвал всех членов ЕС «уважать суверенитет (Боливарианской Республики)... и прекратить враждебную политику» в ее отношении.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро победил, набрав 6,19 млн голосов избирателей (около 68%). Он стал президентом на период 2019-2025 годов. ЕС не признал результаты выборов.

Напомним, 28 мая Совет глав МИД стран Евросоюза призвал к проведению новых президентских выборов в Венесуэле и отметил, что в этом контексте ЕС будет действовать быстро для наложения дополнительных точечных и обратимых ограничительных мер, которые не вредят венесуэльскому населению, чье положение Евросоюз хочет облегчить.