КНДР занялась улучшением инфраструктуры ядерного центра Йонбен

Специалисты по спутниковым снимкам определили, что в Северной Корее ускоренными темпами налаживается инфраструктура в районе ядерного центра в Йонбене, сообщает американо-южнокорейский портал 38 North.

Специалисты считают, что в КНДР были завершены работы по модификации системы охлаждения реактора по производству плутония. Однако понять, работает ли реактор, пока сложно, передает РИА «Новости».

Также в стране было возведено небольшое строение неопределенного назначения рядом с башней охлаждения теплоэнергобока при химической лаборатории. Кроме того, у экспериментального реактора на легкой воде появились два новых здания, в одном из которых, вероятно, размещается конструкторское бюро.

Днем ранее сообщалось, что США в кратчайшие сроки представят КНДР план-график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам прошедшей в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США.