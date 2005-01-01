УПЦ МП рассказала о позиции Константинопольского патриархата по «автокефалии» раскольников

Константинопольский патриархат опровергает сведения о якобы согласованном механизме преодоления церковного раскола на Украине и разрешении на автокефалию УПЦ КП, следует из документа, который приняли иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата.

В сообщении УПЦ МП говорится, что Константинопольский патриархат опровергает сведения о якобы уже согласованном каноническом механизме преодоления раскола в украинском православии, а также о составлении текста томоса (благословенной грамоты, разрешения) об автокефалии Украинской церкви, передает ТАСС.

«Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки», – отмечается в сообщении.

В УПЦ МП отметили, что архиереи Константинопольского патриархата показали готовность присоединиться к процессу «преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими поместными православными церквами».

В ближайшее время делегация Константинопольского патриархата с этой целью встретится с представителями РПЦ.

На прошлой неделе глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что после получения томоса об автокефалии УПЦ МП не сможет называться украинской. При этом он говорил, что решение на счет автокефалии украинской церкви якобы будет принято в июле.

Перед этим президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник говорил, что УПЦ КП не получит автокефалии.