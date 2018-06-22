Киевский «патриарх» захотел лишить УПЦ МП статуса украинской церкви

После получения томоса об автокефалии Украинская православная церковь Московского патриархата не сможет называться украинской, сообщил глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.

По словам Филарета, томос получит Украинская церковь Киевского патриархата и УАПЦ, а значит, церкви объединятся. «Московскому патриархату придется решать: присоединяться к канонической, признанной Вселенским патриархатом и другими церквями украинской церкви, или нет (в настоящее время канонической является именно УПЦ МП - прим. ВЗГЛЯД). Мы предполагаем, что не все приходы, священники и епископы присоединятся к поместной церкви. Принуждать их никто не станет. Однако те, кто не присоединится, не будут иметь права называться Украинской православной церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской православной церкви на Украине», – сказал он, сообщает УНИАН.

По его словам, заседание синода по вопросу получения томоса назначено на июль, а вероятность положительного решения – 99%.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская православная церковь «очень-очень близка» к получению автокефалии. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник говорил, что УПЦ КП не получит автокефалии.

При этом, главы и представители поместных православных церквей УПЦ МП не поддержали идею украинских властей о создании «единой автокефальной церкви» в стране.