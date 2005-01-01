Анонсирован визит главы Пентагона в Китай

Глава Пентагона Джеймс Мэттис 26-28 июня совершит визит в Китай, во время которого проведет переговоры с военно-политическим руководством КНР, сообщил представитель НОАК.

В министерстве обороны Китая сообщили, что в ходе переговоров стороны обменяются мнениями по вопросам военных связей и проблемам, представляющим обоюдный интерес, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

В НОАК выразили надежду, что сторонам удастся предпринять усилия, чтобы сделать военное сотрудничество фактором стабильности в отношениях двух стран.

По словам представителей Пентагона, «ключевыми темами обсуждений в Пекине во время визита 26-28 июня будут денуклеаризация Корейского полуострова и роль Китая в этом процессе, учитывая его давние дружеские отношения с Северной Кореей», передает Associated Press.

В американском военном ведомстве, в свою очередь, предположили, что китайская сторона наверняка поднимет вопрос заходов американских военных кораблей в акватории Южно-Китайского моря, а также укрепление военных связей между США и тайваньской администрацией.

В Пентагоне сообщили, перед прибытием в Китай Мэттис проинспектирует две военные базы США на Аляске, в том числе базу ПРО США Форт-Грили. После Китая Мэттис отправится в Южную Корею и в Японии, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

По словам Мэттиса, во время предстоящего визита в Пекин он рассчитывает на открытый диалог с китайским руководством, сфокусированный не на разногласиях, а на крупных стратегических вопросах.

«Я направляюсь туда, чтобы вести диалог. Я хочу их послушать», – заявил глава Пентагона.

Напомним, в конце мая корабля ВМС США прошли близ Парасельских островов в Южно-Китайском море. По этому поводу Пекин обвинил США во вторжении в свои территориальные воды и нарушении суверенитета Китая.