Ливийская армия понесла потери в операции по освобождению нефтяных терминалов

Во время операции по освобождению нефтяных терминалов от боевиков ливийская национальная армия (ЛНА) потеряла 28 человек, сообщил глава комиссии ВС по раненым военнослужащим Абдельраззак Адвейк.

«Число погибших составило 28 солдат, 40 получили ранения. Эта цифра еще может измениться, поскольку среди военнослужащих есть пропавшие без вести и те, кто пока остается в больницах», – рассказал Адвейк, передает ТАСС со ссылкой на портал «Аль-Мутавассит».

В спецназе ЛНА «Ас-Саика» сообщили, что пока не могут установить связь с тремя участвовавшими в стычках бойцами.

Напомним, в конце прошлой недели нефтяные терминалы Ливии прекратили отгрузку нефти из-за атак боевиков. Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявляла, что Вашингтон осуждает нападения боевиков на ливийские нефтяные терминалы в Рас-Лануфе и Эс-Сидре, в районе побережья залива Сирт, которые нанесли ущерб нефтяному экспорту страны.