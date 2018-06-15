Нефтяные терминалы Ливии прекратили отгрузку нефти из-за атак боевиков

Национальная нефтяная корпорация Ливии (ННК – National Oil Corporation) объявила о «состоянии форс-мажора» на наливных терминалах побережья залива Сирт после серии нападений боевиков.

С четверга все поставки нефти из двух крупнейших в Ливии экспортных наливных портов – Рас-Лануф и Эс-Сидр, приостановлены, а все сотрудники эвакуированы, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Аль-Васат».

Накануне полевой командир Ибрагим аль-Джадран, лояльный Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, объявил о начале операции, направленной «на избавление народа нефтяного полумесяца (побережья залива Сирт, – прим. ВЗГЛЯД) от гнета и притеснения». После этого порты Рас-Лануф и Эс-Сидр подверглись массированной атаке.

По поступающим сообщениям, поддержку аль-Джадрану оказали связанные с «Аль-Каидой» исламистские «Бригады обороны Бенгази» и ряд радикальных формирований с юга Ливии, в том числе члены чадской оппозиции, давно обосновавшейся в Ливии.

В то же время, по версии Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, ее силы отбили штурм при поддержке артиллерии, боевой авиации и спецназа «Ас-Саика». В результате захват портов побережья залива Сирт удалось сорвать и теперь силы Хафтара преследуют совершивших нападение боевиков, потерявших 13 бронемашин.

Поступают противоречивые сообщения о контроле над портами и нефтехранилищами.

На прошлой неделе американские СМИ сообщали, что Москва закрепляет за собой одну из ведущих ролей в Ливии, развивая отношения с обоими действующими в североафриканской стране правительствами.

В конце апреля появились данные, что Ливия добывает до 1,1 млн баррелей нефти в сутки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об экономических интересах России в Ливии.