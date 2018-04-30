Назван объем добычи нефти в Ливии

Ливия добывает до 1,1 млн баррелей нефти в сутки, этот показатель может вырасти, если ситуация с безопасностью в стране улучшится, сообщил местный осведомленный источник.

«Производство сырой нефти сейчас колеблется между 1 млн и 1,1 млн баррелей в сутки. Добыча может немного увеличиваться и снижаться в зависимости от ситуации с безопасностью, нарушений и решения технических проблем», – рассказал источник РИА «Новости».

Он сообщил, что месторождения в районе города Зелла к югу-востоку от Сирта простаивают с 2013 года после серии террористических атак и из-за вандализма, а месторождения в районе Марада восточнее Зеллы удалось полностью вернуть под контроль военных в октябре 2016 года.

Согласно последнему докладу ОПЕК, добыча нефти в Ливии составляла 968 баррелей, снизившись в марте на 37,2 тыс. баррелей в сутки с уровня февраля.

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