В США рассказали о расширении влияния России в Ливии

Москва закрепляет за собой одну из ведущих ролей в Ливии, развивая отношения с обоими действующими в североафриканской стране правительствами, пишет американская The Wall Street Journal.

В статье сказано, что Россия «обеспечила себе прочные позиции в Ливии на будущее путем поиска союзников по обе стороны конфликта», передает ТАСС.

Отмечается, что Москва развивает связи как с Правительством национального согласия (ПНС) в Триполи, так и с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Усилия России, продолжает автор статьи, «расширили ее охват от Ближнего Востока до Северной Африки и сделали ее одним из центральных игроков в этой богатой ресурсами стране».

WSJ напомнила о заявлении главы МИД ПНС Ливии Мухаммеда Тахера Сияла, выступившего за расширение роли России в североафриканской стране. Он выразил беспокойство связями России с Хафтаром, но выразил удовлетворение тем, что Россия «считает одинаково важными всех ливийцев и всех политических игроков».

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: Правительство национального согласия в Триполи, возглавляемое Фаизом Сараджем, и кабинет на востоке страны, который поддерживается Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Хафтаром.

В мае сообщалось, что западные страны предложили расширить ливийский санкционный список, однако Россия отложила это решение.