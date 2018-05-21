Россия остановила расширение санкций против Ливии

Западные страны предложили внести в ливийский санкционный список шесть обвиняемых в торговле людьми и мигрантами, однако Россия отложила это решение, запросив дополнительную информацию о необходимости этого шага, сообщают СМИ.

Предложение о заморозке активов и запрете на поездки для шести человек сделали Нидерланды при поддержке Франции, Германии, Великобритании и США. Однако Россия установила так называемую «техническую задержку» в начале этого месяца, сообщает Reuters.

Так как комитет по ливийским санкциям работает консенсусом, решение было отложено.

Россия выразила надежду на то, что эти члены комитета поделятся с другими «обширными доказательствами» из «надежных источников», которые подтвердят участие шести лиц в незаконной деятельности, сообщает портал со ссылкой на письмо российского постпредства ООН, адресованное в комитет.

Предложение о санкциях поступило после публикации в прошлом году в сети видеоролика, где африканских мигрантов продают в рабство.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила в понедельник, что доказательства, свидетельствующие об участии шести ливийцев в торговле людьми, «четкие».