Госдеп осудил атаки боевиков на нефтяные терминалы Ливии

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон решительно осуждает нападения боевиков на ливийские нефтяные терминалы в Рас-Лануфе и Эс-Сидре, в районе побережья залива Сирт, которые нанесли ущерб нефтяному экспорту страны.

Науэрт призвала все вооруженные стороны прекратить боевые действия и немедленно покинуть территорию нефтяных объектов, передает ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепа подчеркнула, что вся инфраструктура, «добыча нефти и доходы с ее продажи» должны оставаться под контролем Национальной нефтяной корпорации (ННК – National Oil Corporation) Ливии.

В корпорации сообщили, что резервуары под номером 2 и 12 полностью уничтожены во время нападения боевиков, из-за чего объемы хранимой сырой нефти упали практически вдвое.

По данным портала «Аль-Мутавассит», после атак добыча нефти в Ливии упала до уровня в 600-700 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, в конце прошлой недели нефтяные терминалы Ливии прекратили отгрузку нефти из-за атак боевиков.