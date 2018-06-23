В городе Булавайо совершено покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву, выступавшего на митинге, передает Reuters.

Пресс-секретарь президента страны сообщил, что сейчас Мнангагву находится в безопасности, он не пострадал, передает ТАСС.

На стадионе, где выступал Мнангагва, прогремел взрыв.

Ранее в субботу аналогичный случай произошел в столице Эфиопии Аддис-Абеба, где была совершено покушение на премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве в ноябре прошлого года. Его предшественник Роберт Мугабе получил иммунитет от уголовного преследования и гарантии безопасности в обмен на добровольную отставку. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о политике нового президента Зимбабве.