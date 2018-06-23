Новак оценил решение ОПЕК об увеличении нефтедобычи

Решение Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) об увеличении добычи на 1 млн баррелей в сутки является вполне разумным, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Это решение соответствует предложениям, которые были выработаны на JMMC (министерском мониторинговом комитете ОПЕК+ – прим. ВЗГЛЯД). Поэтому мы конечно считаем, что это соответствует сегодняшним предоставлениям о том, что нужно делать на рынке», – приводит его слова РИА «Новости».

Новак добавил, что страны ОПЕК+ рассматривали четыре варианта, и на данном этапе увеличение добычи на 1 млн баррелей является вполне разумным.

«В целом я и раньше говорил, что все согласны с текущей оценкой ситуации на рынке, что нужно несколько уже сдемпфировать те объемы, которые были сокращены и об этом все говорили», – сказал Новак.

В субботу Новак в преддверии заседания всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ провел двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Подробности встречи глав ведомств не уточняются.

Накануне сообщалось, что ОПЕК приняла решение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, однако реальный рост составит, по разным данным, 400–600 тыс. баррелей в сутки.

Добавим также, по информации Bloomberg, Москва и Эр-Рияд рассматривают возможность создания новой организации нефтедобывающих стран с участием всех 24 государств, принимающих участие в переговорах в формате ОПЕК+.