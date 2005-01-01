Россия и Саудовская Аравия придумали замену ОПЕК

Москва и Эр-Рияд рассматривают возможность создания новой организации нефтедобывающих стран с участием всех 24 государств, принимающих участие в переговорах в формате ОПЕК+, пишет Bloomberg.

По информации трех источников издания, структура новой группы, возможно, будет отличаться от принципа ОПЕК «один член – один голос», передает ТАСС.

Bloomberg отмечает, что таким образом крупные производители, в том числе Саудовская Аравия и Россия, могут получить в новой организации больший вес.

Министр энергетики России Александр Новак ранее заявлял, что Москва и Эр-Рияд предложат ОПЕК+ увеличить добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей в сутки.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, каким окажется новое соглашение, которое придет на смену знаменитой сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившей России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей.