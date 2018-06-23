Мужчина и женщина выбросились из горящей девятиэтажки в Томске

Жертвами пожара в Томске стали два человека, еще один человек пострадал, сообщил источник в экстренных службах города.

Источник ТАСС сообщил, что два человека, мужчина и женщина, «выпрыгнули с девятого этажа». Женщина погибла, мужчина доставлен в больницу. Кроме того, на месте пожара обнаружено тело еще одного мужчины.

Пожар произошел в ночь на субботу. Когда пожарные приехали, горели три секции дома гостиничного типа. Из здания эвакуировали 35 человек.

Примерно через 1,5 часа пожар удалось потушить.