Познер признался в неприятии российского гимна

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не поет российский гимн из-за связи музыкальной композиции с эпохой Сталина.

Познер заявил, что не будет петь российский гимн, если на ЧМ-2018 между собой встретятся сборные России и Франции.

«Дело в том, что я вообще не пою гимн России», – цитирует Znak.com Познера.

По его словам, такое поведение связано с протестом. «И музыка сталинская, и поэт. Я противник этого гимна. Конечно, демонстративно не сижу. Будет играть – встану. Но не более», – пояснил Познер.

При этом телеведущий заявил, что споет французский гимн. «Да, очень люблю «Марсельезу». Но вообще это невероятно кровавая песня», – отметил он.

Также Познер сообщил, что болеет за сборную Франции и удивлен результатами российской команды. «Надеюсь, что Франция станет чемпионом мира. Очень рад за сборную России и не ожидал от нее такого. Теперь ей играть с Испанией или Португалией, и вряд ли она пройдет дальше»

Ранее Познер рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 и почему.

Музыка и основа текста современного гимна России были заимствованы из гимна СССР, мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.

Государственный гимн СССР, музыка которого совпадает с музыкой сегодняшнего российского гимна, начали исполнять с 1 января 1944 года. Музыку для гимна выбирал лично Сталин, остановивший свой выбор на песне «Гимн партии большевиков», написанной Александром Александровым еще в 1939 году. Текст гимна отбирал также Сталин вместе со специальной правительственной комиссией.