В Партии пенсионеров призвали не тянуть с пенсионной реформой

Цель пенсионной реформы состоит в том, чтобы обеспечить существенное повышение пенсий для сегодняшних и будущих пенсионеров, – заявил газете ВЗГЛЯД член президиума Центрального совета Партии пенсионеров Сергей Теребов.

«У нас скоро будет один работающий на нескольких пенсионеров. Чем дальше мы будем тянуть с принятием реформы – тем более у нас будет проблем с бюджетом и пенсионном фондом», – подчеркивает Сергей Теребов, член президиума Центрального совета Партии пенсионеров России.

«Цель пенсионной реформы состоит в том, чтобы обеспечить существенное повышение пенсий для сегодняшних и будущих пенсионеров», – указывает собеседник.

При этом, отмечает Теребов, правительство должно грамотно и взвешено подойти к этому вопросу. «Нужны и иные меры, направленные на развитие малого среднего бизнеса, что создаст рабочие места; необходимо решить вопрос с медициной и оздоровлением рабочих, у которых после 60 лет уже скачет давление. То есть, с учетом этой пенсионной реформы нужно решить вопрос о создании рабочих мест и постоянной диспансеризации трудящихся, их санаторно-курортном лечении. Тогда люди поймут смысл реформы», – сказал Теребов.

«Возможно стоило бы запустить в нескольких регионах пилотный проект, чтобы обкатать реформу? Взять, скажем, три региона: промышленный, сельскохозяйственный и депрессивный, и посмотреть, как там пойдет реформа. Все равно эта проблема давно назрела, решать ее нужно, но к ее решение нужно подходить взвешено», – подчеркнул Теребов.

Напомним, глава Партии пенсионеров Николай Чеботарев назвал важным проведение продуманной пенсионной реформы с широким общественным обсуждением, чтобы способствовать росту пенсий. Партия «Единая Россия», в свою очередь, инициирует общественное обсуждение пенсионной реформы во время региональной недели депутатов Госдумы.