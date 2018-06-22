ЕР инициировала общественное обсуждение пенсионной реформы

Партия «Единая Россия» инициирует общественное обсуждение пенсионной реформы во время региональной недели депутатов Госдумы

В «Единой России» прошло расширенное заседание думской фракции с участием социального блока кабмина: вице-премьера Татьяны Голиковой и замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова. Ключевой темой стали предложенные властями изменения в пенсионном законодательстве, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что следующая неделя для депутатов Госдумы региональная, в связи с чем, отметил он, необходимо провести её максимально эффективно, с тем чтобы инициировать максимально широкое общественное обсуждение реформы.

«Помимо встреч с депутатами региональных собраний, нужно ежедневно проводить встречи на разных площадках, с нашими первичками, с различными средами, лидерами общественного мнения. Важно обсуждать, выслушивать людей, формулировать содержательные предложения», – заявил он.

Турчак также отметил, что цель реформы – сделать жизнь людей после выхода на пенсию более обеспеченной, более комфортной, достойной. «Ради этого мы должны совершенствовать пенсионную систему, от которой напрямую зависят будущее страны и стабильность нашей пенсионной системы», – считает секретарь генсовета партии власти.

По словам Турчака, во время обсуждений необходимо придерживаться трех главных направлений.

«Во-первых, решение необходимо реализовывать. Во-вторых, наш ориентир – реальный рост доходов пенсионеров и обеспечение стабильности пенсионной системы на годы вперед. В-третьих, люди должны почувствовать, что мы поднимаем и предлагаем правительству варианты содержательных решений», – подчеркнул секретарь генсовета ЕР.

Руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов отметил, что состоялся откровенный разговор, в ходе которого у депутатов была возможность задать все волнующие их вопросы относительно изменений в пенсионном законодательстве.

«Нам ехать в регионы, поэтому было важно получить разъяснения, понять аргументацию, детали. В ходе региональной недели депутатам предстоит много встреч и обсуждений. Результаты этой работы мы проанализируем и обсудим на заседании совета руководителей фракций, которое состоится 28 июня в Москве», – сообщил Неверов.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.