Партия пенсионеров поддержала повышение пенсий

Глава Партии пенсионеров России Николай Чеботарев назвал важным проведение продуманной пенсионной реформы с широким общественным обсуждением, чтобы способствовать росту пенсий.

По его словам, повышение пенсионного возраста является только инструментом для повышения пенсий.

«Оно (повышение пенсионного возраста ­– прим. ВЗГЛЯД) не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня», – сказал Чеботарев ТАСС.

Он уверен, что если не проводить пенсионную реформу сейчас, то в течение пяти-десяти лет «не то, что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше».

Чеботарев отметил, что Партия пенсионеров России согласна поддержать инициативу кабмина по повышению пенсионного возраста «при некоторых оговорках и при условии, что правительство и власть обратят на эту проблему серьезнейшее внимание».

Правительство предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Ежегодный рост пенсий составит примерно 1 тыс. рублей.