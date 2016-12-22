Появились сведения о массовом уничтожении российских беспилотников на Украине

Украинский блогер Андрей Шор заявил, что экипажи ЗРК «Бук-М1» ВСУ на территории Донбасса сбили 24 беспилотника.

«На сегодня, среди экипажей «Бук-М1: первое место – девять сбитых «Орланов», второе место – семь сбитых, третье место – два экипажа по четыре», – написал Шор в своем Facebook. При этом блогер ссылается на данные форума waronline.org (ВОЛ).

Он также утверждает, что в мае один из экипажей сбил два «Орлана» за четыре минуты.

«Орлан-10» – российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами (САУ, танки, БМП, машины ПВО).

Донбасс стал полем для массового применения беспилотников с обеих сторон конфликта. Представитель Центра беспилотной авиации ДНР Александр Жучковский рассказывал газете ВЗГЛЯД, что БПЛА, выполняющие роль корректировщиков огня, позволили артиллерии непризнанной республики значительно увеличить свою эффективность.

«БПЛА исследуют позиции противника, скопление бронетехники. Все это наносится на карту, и в случае активизации боев артиллерия отрабатывает по нанесенным координатам», – пояснял он. По его словам, прогресс в сборке беспилотников в ДНР был достигнут существенный.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, насколько целесообразно использование Украиной устаревших советских зенитно-ракетных комплексов.