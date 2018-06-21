В сборной России ответили на подозрения в использовании допинга

Футболисты сборной России в этом году сдали уже более 300 проб на допинг, все они оказались чистыми, заявил врач российской сборной Эдуард Безуглов.

«Только за текущий год наши футболисты сдали более 300 проб по линиям УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций – прим. ВЗГЛЯД), ФИФА (Международной федерации футбола) и РУСАДА (Российского антидопингового агентства), и все они оказались чистыми. А вот почему англичане столько не набегали, надо спросить у их тренеров», – передает ТАСС слова Безуглова.

Ранее в пятницу The Telegraph написала о том, что ФИФА отказывается предоставить данные о том, сколько тестов на допинг прошли футболисты российской сборной по футболу после их «ошеломляющего начала турнира». «Когда дело доходит до тестов во время соревнований, пожалуйста, поймите, что мы не можем это комментировать», – приводит издание слова представителя ФИФА.

При этом издание напоминает, что ФИФА неоднократно называла Россию «одной из самых проверенных команд в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года».

Заявление ФИФА прозвучало после того, как глава Американского антидопингового агентства (USADA) Тревис Тайгарт призвал «самым серьезным образом» проверять российских футболистов на применение запрещенных препаратов, чтобы «гарантировать доверие общественности к целостности чемпионата мира по футболу». «Тех, кто показывает выдающиеся результаты, следует проверять чаще», – уверен он.

Напомним, в четверг корреспондент The Telegraph Бен Рамсби написал о поразительных изменениях в результатах сборной России, которая на ЧМ-2018 играет значительно лучше, чем в прошлых играх. При этом он намекнул на то, что такой успех якобы может быть связан с допингом.