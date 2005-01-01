Британские СМИ намекнули на использование российскими футболистами допинга

Британские журналисты рассуждают о том, с чем связан неожиданный успех футбольной сборной России на ЧМ-2018.

Корреспондент The Telegraph Бен Рамсби написал о поразительных изменениях в результатах сборной России, которая на ЧМ-2018 играет значительно лучше, чем в прошлых играх. Он отметил, что российские футболисты на домашнем турнире бегают лучше остальных.

Российские игроки в матче с Саудовской Аравией пробежали более 73 миль, что является пока лучшим результатом. Александр Головин (11,8 мили), Александр Самедов (11,6 мили) и Юрий Газинский (11,4 мили) стали лидерами списка по расстоянию, которое игроки пробежали за 90 минут.

«Есть немало возможных причин, чтобы сборная так быстро и много бегала. Россия играет дома, адреналина больше, чем могло бы быть в другом случае, и страна ожидает от игроков, что они выложатся на полную и компенсируют этим свои недостатки в технике», – подчеркнул Рамсби.

Вместе с тем корреспондент намекнул на то, что такой успех может быть связан с допингом.

«Что бы ни являлось причиной успеха, Россия упивается тем, что фортуна поменяла отношение к лучшему и пришла в то время, когда страна по-прежнему сталкивается с обвинениями в допинге», – отметил он.

Рамсби напомнил, что в 2014 году весь состав сборной России находился под подозрением в употреблении допинга. Также он упомянул информатора ВАДА Григория Родченкова, который заявлял, что один из игроков сборной участвовал в допинговой системе, якобы существующей в России.

Отметим, что ранее The Telegraph утверждала, что «советская система гордилась бы такой механической командой». «Сборная России продемонстрировала изобретательность и видение игры вокруг штрафной площадки. Их усилия и приверженность игре должны быть по достоинству отмечены», – говорилось в материале газеты.

Напомним, во вторник сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1, обеспечив себе выход в плей-офф турнира с шестью очками в группе А. В первом матче россиянами была разгромлена сборная Саудовской Аравии со счетом 5:0.