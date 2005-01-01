Украина собралась искать «справедливую» цену на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не нашел слов для того, чтобы заверить граждан страны в отсутствии у властей планов на повышение цен на газ; вместо этого он заявил о поиске «справедливой формулы» цены на ресурс.

Такой ответ Гройсман дал лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде. Ляшко поинтересовался, что делает Киев, чтобы снизить цену на газ на Украине, передает ТАСС.

Премьер Украины заявил, в настоящее время в промышленности цены на газ не регулируются и равны 10 тыс. гривен за кубометр (385 долларов), а для населения – 7 тыс. гривен (269 долларов).

Власти стараются сдерживать рост цен и работают над поиском «справедливой формулы», «справедливой» цены на газ.

Гройсман пояснил также, что проблемы в этом вопросе связаны с крупными кредитами, которые Украина брала с 2005 по 2013 годы. Сейчас государство вынуждено гасить долги.

Нормализовать тарифы, снизив цену на газ на 20-30%, Киев сможет, когда Украина из страны-импортера превратится в экспортера.

Также решению вопроса с тарифами поспособствует продолжение сотрудничества с международными организациями, что даст стабильность курса и цен, а также «новые условия для повышения социальных стандартов».

Отметим, что это уже вторая ситуация за июнь, когда Гройсман не находит ответа на вопрос о пересмотре тарифов на газ для украинцев. Например, 8 июня он заявил, что у Киева нет простого ответа в этой ситуации.

При этом в мае кабмин страны во второй раз отложил повышение цен на газ для населения до августа 2018 года, хотя именно увеличение стоимости ресурса является одним из условий выделения Украине очередного транша финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов со стороны МВФ.

Тем временем на Украине из-за высокой стоимости газа остановило работу ведущее химпредприятие.