На Украине отложили повышение цен на газ для населения

Украинский кабмин во второй раз отложил принятие решения о повышении цен на газ для населения до августа 2018 года.

Так, действие «специальных обязательств «Нафтогаза Украины» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен продлевается еще на два месяца – до 1 августа», решили в правительстве Украины.

Такое решение связано с тем, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета еще не завершены, передает ТАСС.

Потому цена газа для населения пока останется на уровне 6 тыс. 958 гривен за 1 тыс. кубометров.

Напомним, 21 мая НАК «Нафтогаз Украины» заявил о повышении цены на газ в июне для промышленных потребителей страны. До этого росийский Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной. Тем временем Нафтогаз заявил, что если украинскую сторону не удовлетворит соглашение с Россией об объемах транзита газа после 2019 года, то уже в 2018 году Киев может повысить тариф на транзит.