«Нафтогаз» анонсировал повышение тарифов для предприятий

НАК «Нафтогаз Украины» заявил о повышении цены на газ в июне для промышленных потребителей страны.

«По сравнению с ценами на май 2018 года, в июне цены увеличены на 8,5-8,9%», – цитирует сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Как уточнили в «Нафтогазе», новые ценовые предложения на голубое топливо будут действовать с 1 июня «для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования». Цена выросла «в связи с повышением цены на европейском газовом рынке».

«За последний месяц оптовые цены на газ на европейском рынке увеличились на 8-12%», – сообщили в «Нафтогазе», добавив, что цена на рынке газа для промышленности «не регулируется государством, а определяется рынком», и «у предприятий есть возможность покупать газ у частных украинских добытчиков, а также у зарубежных поставщиков и трейдеров».

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании «дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

Напомним, 20 апреля росийский Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной. Тем временем «Нафтогаз» заявил, что если украинскую сторону не удовлетворит соглашение с Россией об объемах транзита газа после 2019 года, то уже в 2018 году Киев может повысить тариф на транзит.

Позднее зампред правления Газпрома Александр Медведев заявил, что российский концерн не планирует продлевать действующий контракт с Украиной, но это не означает прекращение транзита после 2019 года.