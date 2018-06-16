Ведущее химпредприятие Украины остановило работу из-за дороговизны газа

Одно из ведущих предприятий химической промышленности Украины – «Днепразот» – остановило работу на неопределенный срок из-за высокой цены на газ, сообщил председатель правления завода Сергей Сидоров.

«Предприятие АО «Днепразот» вынужденно входит в простой на неопределенный срок», – сообщил он в Facebook.

«Предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено», – добавил Сидоров.

Он уточнил, что остановки предприятия стала высокая цена на газ для промышленных потребителей. По его словам, «отечественная химия оказалась на грани уничтожения» в результате политики украинских властей, помноженной на «внешние рыночные факторы».

Депутат Верховной рады, бывший глава предприятия Александр Дубинин отметил в Facebook, что последствия остановки предприятия могут стать катастрофическими для всей страны. Он предупредил, что основной угрозой является коллапс в обеспечении питьевой водой, особенно летом. Кроме того, около 60 тыс. жителей города Каменское, где находится завод, останутся без тепла в осеннее-зимний период, а также увольнение грозит от 4 до 12 тыс. сотрудников предприятия.

Предприятие «Днепроазот» – одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины по производству жидкого хлора, который применяется для стерилизации питьевой воды и очистки сточных вод. Ведущий поставщик минеральных удобрений (аммиак, карбамид и аммиачная вода), продуктов базовой химии (едкого натра и синтетической соляной кислоты), гипохлорита натрия, товаров народного потребления.

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