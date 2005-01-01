На Украине остановилась работа крупнейшего меткомбината

Горно-металлургический комбинат «АрселорМиттал» (ранее Криворожсталь) в Кривом Роге Днепропетровской области прекратил работу – рабочие первой смены железнодорожного цеха утром четверга, 17 мая, отказались работать на неисправной технике.

Председатель первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Юрий Самойлов сообщил, что рабочие начали действовать по инструкциям, отказавшись работать на неисправной технике. «Это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места», – приводятся его слова в сообщении на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Самойлов пояснил, что железнодорожный транспорт обслуживает все производство на предприятии: доставляет сырье, вывозит готовую продукцию. В итоге это привело к остановке работы мартеновского и конвертерного цехов. «А это может привести к катастрофическим последствиям», – сказал он.

В середине марта работники предприятия устраивали акцию протеста с требованием повышения зарплаты, предоставления нормальных условий труда, проверки исправности оборудования. Они призывали сделать все для недопущения несчастных случаев.

Деятельность предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» охватывает производственную цепочку от добычи железной руды до изготовления готовой металлургической продукции. Экспорт осуществляется в Россию, Центральную Азию, страны Персидского залива, также в Африку и Европу.

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