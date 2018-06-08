Гройсман не нашел ответа на вопрос о повышении цен на газ для украинцев

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде не смог ответить на вопрос о пересмотре тарифа на газ для населения Украины в угоду МВФ.

«Простого ответа на этот вопрос в правительстве нет», – цитирует Facenews Гройсмана.

Премьер также призвал депутатов «не злорадствовать на теме цен на газ».

«Это очень чувствительный вопрос, и вы это знаете. Он очень сложный и очень негативно воспринимается обществом. Вы знаете, что такое требование международных партнеров стоит – о выравнивании цен внутри страны», – подчеркнул Гройсман.

По его словам, Украина нуждается в международной поддержке, так как вынуждена обслуживать внешний долг.

В мае украинский кабмин во второй раз отложил принятие решения о повышении цен на газ для населения до августа 2018 года. Решение связано с тем, что переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета еще не завершены.

В январе сообщалось, что МВФ пообещал выделить Украине очередной транш финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов, однако условием для этого станут требования МВФ по закону об антикоррупционном суде и по повышению тарифов на газ для населения.