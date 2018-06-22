Ник Кейв назвал российских поклонников «дикими»

Австралийский рок-музыкант Ник Кейв назвал своих российских фанатов дикими, добавив, что выступать в России всегда было удовольствием для него.

Ник Кейв выступит с группой Nick Cave&The Bad Seeds 25 июля в Петербурге и 27 июля в Москве.

«Я никогда не считал российскую публику угрюмой. Она дикая, но я думаю, что она чувствует родство с темными мрачными мотивами, которые пронизывают мою музыку. Для меня всегда большое удовольствие играть концерты в России», – передает РИА «Новости» слова Кейва.



Он рассказал также, что на концертах в России сыграет песни со старых альбомов и с последней пластинки «Skeleton tree».



«Я чувствую особую связь с этой пластинкой. Я не был уверен насчет нее, когда мы только ее выпустили, но потом постепенно она мне стала нравиться, особенно концертные версии песен. «Girl in Amber» – песня, которая всегда действует на меня на очень глубоком уровне», – рассказал Кейв.



Он заметил, что ему не надоедает играть старые песни и хиты, потому что они меняются от одного концерта к другому.

Музыкант рассказал также, что его самым любимым писателем является Федор Достоевский.



«Мой любимый русский писатель, может, даже просто мой самый любимый писатель. Мне особенно нравится его рассказ «Сон смешного человека». Мне нравится его психоделическая природа, поиск смысла жизни и общий мистический стиль. Мне нравится его концовка, которая, в общем-то, очевидная, но правдивая: мы должны любить друг друга так же, как любим самих себя. Красиво», – заключил Кейв.