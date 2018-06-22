Украина попросила ЕСПЧ «дать указания» России

В ответ на письмо уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой минюст Украины обратился в Европейский суд по правам человека, попросив ЕСПЧ «дать указания» России, сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лищина.

Он отметил в Facebook, что Денисова «уже вторую неделю пытается встретиться с Олегом Сенцовым».

Киев рассчитывает, что ЕСПЧ даст Москве указания «воздержаться» от действий, опасных для жизни и здоровья Сенцова, допустить к Сенцову украинских представителей, предоставить информацию о его здоровье.

«Мяч на стороне суда. Ждем решения»,– заявил Лищина.

Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова объясняла, что поездка Денисовой в Салехард, где по обвинениям в терроризме отбывает 20-летнее заключение украинский режиссер Олег Сенцов, заведомо была обречена на провал.