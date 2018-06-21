Вьетнам и Индонезия обнаружили в российской пшенице грибок

Индонезия и Вьетнам обнаружили в поставленной Россией пшенице грибок и сорняк, сообщает Россельхознадзор.

В ведомстве отметили, что в июне к ним от уполномоченных органов Индонезии и Вьетнама поступили нотификации о выявлении в партиях российской пшеницы грибка твердая головня, а также сорняка бодяк полевой. И головня, и бодяк являются для этих стран карантинными объектами, но в России на них карантин не распространяется.

По этим фактам ведомство начало проверку. В ближайшее время планируется выезд комиссии Россельхознадзора в Индонезию и Вьетнам.

«Серьезную обеспокоенность Россельхознадзора вызывает ситуация, связанная с распространением на территории Российской Федерации грибковых заболеваний зерновых, прежде всего твердой, карликовой и пыльной головни пшеницы, не являющихся карантинными для России, но имеющих карантинное значение для стран – импортеров российского зерна», – подчеркнули в ведомстве.

Распространение этих заболеваний в основных районах возделывания зерновых «является следствием недостаточно эффективного проведения хозяйствующими субъектами комплекса мероприятий по контролю за качеством семян, с их обязательным протравливанием перед посевом, созданием устойчивых сортов, применением севооборотов».

Также ведомство подчеркнуло необходимость «неукоснительного соблюдения» карантинных фитосанитарных требований стран – импортеров российского зерна, а также требований к качеству и безопасности.

Игнорирование этих требований и неэффективное противодействие болезням растений и сорнякам может оказать на наращивание экспортного потенциала российского зерна негативные последствия, предупредили в Россельхознадзоре.

Напомним, Россия включена в постоянный реестр экспортеров продукции растительного происхождения во Вьетнам с февраля 2016 года.