Партия пенсионеров предложила увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее

Кабмин поспешил с проектом повышения пенсионного возраста; вместо «точечной меры» необходимо принять Пенсионный кодекс России, в котором будет прописано право пенсионера самому решать, когда выходить на заслуженный отдых, считают в Партии пенсионеров за социальную справедливость.

«В той формулировке, в которой внесен законопроект, он кажется, конечно, непроработанным, необоснованным и поспешным», – цитирует «Интерфакс» зампреда центрального совета партии Владимира Ворожцова.

В Партии пенсионеров требуют решения вопросов трудоустройства людей старшего возраста, включения их в цифровую экономику, а также предоставления социальных гарантий.

«Должен быть принят не отдельный закон, а должен быть разработан единый Пенсионный кодекс Российской Федерации, который бы позволил прописать пенсионное обеспечение всех категорий граждан, в том числе и льготных. И тогда бы все встало на свои места», – подчеркнул Ворожцов.

По его словам проблема повышения возраста выхода на заслуженный отдых в рамках Пенсионного кодекса может быть решена в соответствии с имеющимся опытом западных стран, а именно установлением права гражданина самому решать, когда выходить на пенсию – чем позже выход на пенсию, тем социальные выплаты выше.

«И мы сразу снимаем всю социальную конфликтность», – резюмировал предложение Ворожцов.

Ранее глава Партии пенсионеров России Николай Чеботарев назвал важным проведение продуманной пенсионной реформы с широким общественным обсуждением, чтобы способствовать росту пенсий.

Напомним, российские власти предложили поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. При этом чиновники обещают ежегодный рост пенсий примерно на 1 тыс. рублей.