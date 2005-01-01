Мечты Украины о системе ПРО Patriot назвали ничтожными

«Если посмотреть на стоимость одного дивизиона систем Patriot, то пять дивизионов для Украины обойдутся в очень внушительные суммы», – сказал газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии при правительстве полковник запаса Виктор Мураховский. Накануне планы о покупке Украиной американских систем ПРО Patriot озвучил министр обороны страны Степан Полторак.

Член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии при правительстве полковник запаса Виктор Мураховский назвал бесполезными мечты Украины о приобретении американских комплексов ПРО Patriot. «Россия не собирается нападать на Украину», – пояснил эксперт.

По его словам, «хотеть можно много, но, когда на планы нет денег, они становятся ничтожны». «Мечта озвучена. Но если посмотреть на стоимость одного дивизиона систем Patriot, то пять дивизионов для Украины обойдутся в очень внушительные суммы», – подчеркнул он.

Кроме всего этого, помимо закупки самих комплексов потребуются средства на их интеграцию и обучение военных, на дополнительные боекомплекты.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, планы о покупке американских систем ПРО Patriot озвучил министр обороны Украины Степан Полторак. По его мнению, профинансировать закупку целесообразно с помощью возможных поступлений в госбюджет от борьбы с контрабандой.

В конце 2017 года США за 10,5 млрд долларов планировали поставить Польше 16 пусковых установок ПРО Patriot и 208 ракет к ним. Однако замминистра обороны Польши Бартош Ковнацки признался, что его неприятно удивила цена, пояснив, что страна рассчитывала потратить на две батареи системы ПРО не более 7 млрд долларов.