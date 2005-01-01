Эксперт оценил шансы пяти дивизионов «Пэтриот» против Вооруженных сил России

«Пять дивизионов американских систем ПРО Patriot против ВКС России – это просто разговор ни о чем», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-начальник штаба войск ПВО России Александр Маслов. Так он отреагировал на озвученные Киевом планы по закупке систем ПРО Patriot на деньги, которые можно выручить на борьбе с контрабандой.

Экс-начальник штаба войск ПВО России генерал-лейтенант запаса Александр Маслов удивился планам Украины приобрести пять дивизионов американских систем ПРО Patriot и расценил это как пустую трату денег.

«Они собрались защищаться от России? Мы же не собираемся нападать на Украину. Пять дивизионов американских систем ПРО Patriot против ВКС России – это просто разговор ни о чем. Если Полторак собирается бороться с воздушным противником, то есть еще «Искандеры», оперативно-тактические войска, авиация, беспилотные летательные аппараты. Как они со всем этим собираются воевать пятью дивизионами?» – задается вопросом эксперт.

Маслов считает, что подобные заявления украинского министра обороны направлены на разрыв связей с Россий в угоду «каким-то корыстным интересам».

В то же время он подчеркнул, что в случае получения Украиной американских систем ПРО Patriot ей понадобятся средства на инструктаж и обучение военных, придется адаптировать методы и способы ведения войны.

«Для адаптации этих комплексов в украинскую оборонную систему ничего сверхъестественного не потребуется. Завязать автоматизированную систему в один узел при наличии финансирования и инженерной мысли несложно. Но в условиях Украины это нереально. Это сказки ни о чем», – уверен Маслов.

Кроме того, как отметил эксперт, еще не факт, что американцы согласятся продать Украине данные комплексы. По его словам, решающее слово будет за президентом США Дональдом Трампом, который показал, что может действовать совершенно непредсказуемо. «Все возможно. Могут продать или не продать. Но я считаю, что из этого всего ничего не будет», – подытожил Маслов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Киеве озвучили планы покупки американских систем ПРО Patriot. Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, профинансировать закупку можно с помощью возможных поступлений в госбюджет от борьбы с контрабандой.

В конце 2017 года США за 10,5 млрд долларов планировали поставить Польше 16 пусковых установок ПРО Patriot и 208 ракет к ним. Однако замминистра обороны Польши Бартош Ковнацки признался, что его неприятно удивила цена, пояснив, что страна рассчитывала потратить на две батареи системы ПРО не более 7 млрд долларов.