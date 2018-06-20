Швеция спустила на воду модернизированную подлодку «Готланд»

Шведскую дизель-стирлинг-электрическую подлодку «Готланд» после модернизации спустили на воду на судоверфи в Карлскруне, сообщает ТТ.

Гендиректор военно-промышленной компании Saab Хокан Буске на торжественной церемонии спуска субмарины заявил, что это свидетельствует о возвращении Швеции «на гребень волны». «Это пошлет сигнал всему миру, что мы восстановились и развиваем наши подводные силы», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, у компании «хорошие позиции» в Польше и Нидерландах. «Кроме того, в остальном мире к нашим технологиям существует большой интерес. Однако это долгий процесс, когда продаешь такие продукты», – добавил Буске.

«Готланду» предстоят проверки и испытания, а в 2019 году она должна поступить на вооружение шведских ВМС.

Подлодке 23 года, однако на нее установили новую систему управления, разработанную для субмарин А26 следующего поколения. Длина «Готланд» – 62 м, водоизмещение – 1580 т.

Модернизацией подлодки занималась компания Kockums, которая в 2014 году стала «дочкой» Saab.

Отличительной особенностью дизель-Стирлинг-электрических ПЛ является применение для экономичного хода двигателя системы Стирлинга, позволяющего экономить заряд аккумуляторных батарей и резко увеличивающего время непрерывного нахождения под водой без всплытия. Это ноу-хау Швеции.