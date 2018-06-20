Погребняк описал причину успеха сборной России одним словом

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк после победы над Египтом в матче ЧМ-2018 заявил, что россиянам помогает «пруха» и пожелал Денису Черышеву выиграть гонку бомбардиров.

У Погребняка поинтересовались, допускает ли он, что Черышев в итоге выиграет гонку бомбардиров у Криштиану Роналду (у россиянина в активе три гола после двух матчей, португалец забил три матче первого тура против испанцев – прим. ВЗГЛЯД)?

«Дай бог, кто же против-то?...Чувствуется какая-то пруха. Причем у всей сборной, а не только у Черышева», – передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).

Немецкое издание Spiegel Online после победы сборной России над командой Египта во втором туре группового этапа ЧМ-2018 признало, что ошиблось с прогнозом о том, что Россия якобы не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу.