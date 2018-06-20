Президент Афганистана предложил «Талибану» провести переговоры

Президент Афганистана Ашраф Гани предложил главарю запрещенного в России движения «Талибан» Хайбатулле Ахундзаде провести прямые переговоры о прекращении огня, передает Pajhwok Afghan News.

Президент Афганистана выразил готовность приехать «в любое место», передает ТАСС.

«Мое предложение к нему такое: если он намерен разговаривать со мной и Абдуллой (премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой), то пусть скажет, где. Я предлагаю свое место – президентский дворец», – добавил Гани.

«Они должны согласиться на переговоры, если они хотят, мы можем провести переговоры где угодно: в пустыне, в горах, в мечети», – заявил президент Афганистана в обращении к талибам, пообещав, что со стороны властей страны «не будет никаких условий.

Гани также отметил, что вся нация устала от продолжающегося конфликта и хочет становления мира и спокойствия. «Если мы смогли договорится о трехдневном перемирии, почему мы не можем обсудить перемирие длиною в год», – отметил президент.

По словам командующего войсками США и НАТО в Афганистане Джона Николсона, движение «Талибан» не садится за стол переговоров с афганским правительством, так как уверено в своей победе.

Напомним, в начале марта представитель Госдепа сказала, что началу переговоров США с радикальным афганским движением «Талибан» должно предшествовать соглашение между талибами и Кабулом о «взаимодействии друг с другом». После этого Ташкент предложил площадку для переговоров Кабула с талибами.