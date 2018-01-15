Командующий войсками США в Афганистане рассказал об уверенности талибов в победе

Движение «Талибан» не садится за стол переговоров с правительством Афганистана, так как уверено в своей победе, заявил командующий войсками США и НАТО в центральноазиатской республике генерал Джон Николсон.

Генерал выразил мнение, что талибы уверены в своей победе, потому что считают, что Соединенные Штаты «потеряли волю к победе», передает ТАСС.

«Потому что с 2009 года мы объявляли не только об отправке дополнительных сил, но и о дате вывода войск. Если ваш враг назвал дату своего ухода, тогда зачем вести переговоры?» – сказал генерал в интервью телеканалу CBS.

Тем временем президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что без финансовой поддержки Вашингтона армия Афганистана не продержится и полугода, добавив, что в стране действуют боевики 21 международной террористической группировки, передает РИА «Новости».

По данным телеканала, в 2017 году был период, когда только за четыре месяца погибли более 2,5 тыс. афганских полицейских и военнослужащих, еще около 4 тыс. были ранены.

По словам Гани, вооруженную борьбу возможно придется вести «поколениями», пока не будет «обеспечена безопасность Афганистана».

Напомним, в ноябре прошлого года Пентагон сообщил, что с 2001 года Соединенные Штаты потратили на военную операцию в Афганистане почти 680 млрд долларов, однако талибы по-прежнему отказываются сесть за стол переговоров с правительством Афганистана.

В то же время страны НАТО решили увеличить численность контингента в Афганистане. Ранее аналогичное решение приняли США.