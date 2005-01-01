Попытка Службы безопасности Украины завербовать журналиста РИА «Новости» Ирину Высокович является очередным примером пренебрежительного отношения Киева к этой профессии, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Журналиста они хотели превратить в шпиона, в их агента. Лишь такие им и нужны, они же расстреливают, взрывают, депортируют и сажают за «госизмену», – приводит его слова РИА «Новости».

Киселев подчеркнул, что вместо журналистов Киеву нужны статисты, «чтобы уложить их в лужу свиной крови, как [Аркадия] Бабченко». Он подчеркнул, что профессиональная журналистика несовместима с жизнью нынешнего киевского режима, пришедшего к власти в результате государственного переворота на Украине.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать журналиста РИА «Новости» на суде по делу главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

В пятницу Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны и попросил защиты у президента Владимира Путина. Киев отказал Вышинскому в выходе из украинского гражданства.