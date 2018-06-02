СБУ пыталась завербовать российского журналиста

Служба безопасности Украины пыталась завербовать журналиста РИА «Новости» на суде по делу Кирилла Вышинского.

Журналист прибыла в Киев для того, чтобы работать на суде по делу главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая в связи с подозрением в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Главного редактора поместили под стражу на 60 дней без определения залога. В пятницу Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны и попросил защиты у президента Владимира Путина.

В апреле официальный представитель Народной милиции провозглашенной ЛНР Андрей Марочко обвинял спецслужбы Украины в попытках вербовки граждан с целью совершения терактов, организации провокаций и сбора развединформации.