СБУ уличили в попытках вербовки граждан ЛНР с целью совершения терактов

Официальный представитель Народной милиции провозглашенной ЛНР Андрей Марочко обвинил Службу безопасности Украины в попытках вербовки граждан республики с целью совершения терактов, провокаций и сбора развединформации.

Марочко уточнил, что попытки представителей украинских спецслужб завербовать агентов происходят на официальных пунктах пропуска через линию соприкосновения в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Например, житель Украины Алексей Иванов был задержан сотрудниками СБУ при пересечении контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» в сторону Донецкой народной республики, где проживает его мать», – сообщил Марочко.

Он рассказал, что представитель СБ Украины сообщил Иванову, что тот сможет проехать к больной матери на территорию ДНР в случае согласия на сотрудничество. Задержанному предложили передавать информацию о военных объектах на территории республики, скоплении войск и техники.

«Понимая безвыходность своего положения и возможные последствия отказа, задержанный вынужден был принять предложение, после чего смог продолжить путь», – рассказал Марочко, добавив, что впоследствии завербованный СБУ мужчина принял решение не возвращаться на подконтрольную Киеву территорию и прервал связь с кураторами.

Напомним, в октябре прошлого года в ДНР заявили о выявлении подозреваемой в терактах агентурной сети.