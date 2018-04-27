СБУ уличили в попытках вербовки граждан ЛНР с целью совершения терактов

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Турция готовится искупаться в золоте русских туристов

Турция надеется на рекордный поток туристов из России, несмотря на девальвацию рубляФото: Diego Cupolo/Zuma/Global Look Press
Стоимость путевок в Турцию выросла соразмерно росту курса доллара к рублю. В страхе перед провальным сезоном в случае еще большей нестабильности российские туроператоры пытаются договориться с турками, чтобы те снизили цены на отели. Однако Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, верит в золотой дождь из туристов в этом году, поэтому снижать цены не желает. Не рискуют ли турки? Подробности...
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Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

Сначала Григорий Родченков изменил свою внешность, а потом и показания Фото: кадр телеканала CBS
Главный свидетель обвинений в адрес России в использовании допинга Григорий Родченков отказался от части своих утверждений – и это само по себе сенсация и скандал. По мифу о «государственной системе поддержки» допинга в России нанесен колоссальный удар. Но что это значит для всей системы демонизации России, принятой сегодня на Западе? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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Для создания единой безъядерной Кореи надо выполнить одно условие

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными пускамиФото: Korea Summit Press/ZUMA/Global Look Press
Лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу, которую по праву можно назвать эпохальной. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран. Насколько эти громкие заявления соответствуют действительности и как скоро их смогут воплотить в жизнь? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

Александр Христофоров, журналист
Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...

Крымский мост готов, но что за ним – пока не понятно

Анатолий Цуркин, министр транспорта Крыма 2014 - 2015, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Чем ближе к маю, тем ближе к открытию транспортного перехода через Керченский пролив. То, что мост и автоподходы будут открыты досрочно, не вызывает сомнений, но как будет организовано движение далее – тайна, покрытая мраком. Подробности...
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Дебилизация населения начинается с уроков литературы

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
«Трамп хороший или плохой? Был хороший, а стал плохой. Хм… Удивительно! Наверное, только прикидывался хорошим. А-а, да, точно!.. Прикидывался! Перехитрил». Вот такое понимание политики демонстрирует наше общество. Подробности...
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          СБУ уличили в попытках вербовки граждан ЛНР с целью совершения терактов

          27 апреля 2018, 23:22

          Текст: Антон Никитин

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          Официальный представитель Народной милиции провозглашенной ЛНР Андрей Марочко обвинил Службу безопасности Украины в попытках вербовки граждан республики с целью совершения терактов, провокаций и сбора развединформации.

          Марочко уточнил, что попытки представителей украинских спецслужб завербовать агентов происходят на официальных пунктах пропуска через линию соприкосновения в Донбассе, передает РИА «Новости».

          «Например, житель Украины Алексей Иванов был задержан сотрудниками СБУ при пересечении контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» в сторону Донецкой народной республики, где проживает его мать», – сообщил Марочко.

          Он рассказал, что представитель СБ Украины сообщил Иванову, что тот сможет проехать к больной матери на территорию ДНР в случае согласия на сотрудничество. Задержанному предложили передавать информацию о военных объектах на территории республики, скоплении войск и техники.

          «Понимая безвыходность своего положения и возможные последствия отказа, задержанный вынужден был принять предложение, после чего смог продолжить путь», – рассказал Марочко, добавив, что впоследствии завербованный СБУ мужчина принял решение не возвращаться на подконтрольную Киеву территорию и прервал связь с кураторами.

          Напомним, в октябре прошлого года в ДНР заявили о выявлении подозреваемой в терактах агентурной сети.


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