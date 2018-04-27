СБУ уличили в попытках вербовки граждан ЛНР с целью совершения терактов

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28 апреля, суббота | Последнее обновление — 00:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:США передумали снимать санкции с En+ вопреки согласию Дерипаски на ультиматум
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Турция готовится искупаться в золоте русских туристов
Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»
Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу
Для создания единой безъядерной Кореи надо выполнить одно условие
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни
Александр Христофоров, журналист
Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...
Крымский мост готов, но что за ним – пока не понятно
Анатолий Цуркин, министр транспорта Крыма 2014 - 2015, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Чем ближе к маю, тем ближе к открытию транспортного перехода через Керченский пролив. То, что мост и автоподходы будут открыты досрочно, не вызывает сомнений, но как будет организовано движение далее – тайна, покрытая мраком. Подробности...
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Дебилизация населения начинается с уроков литературы
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
«Трамп хороший или плохой? Был хороший, а стал плохой. Хм… Удивительно! Наверное, только прикидывался хорошим. А-а, да, точно!.. Прикидывался! Перехитрил». Вот такое понимание политики демонстрирует наше общество. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»
В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договорПодробности...
В Москве прошла ночная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооруженийПодробности...
Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет
Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбитаПодробности...
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