Киев отказал Вышинскому в выходе из украинского гражданства

Главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский не может выйти из украинского гражданства, пока не завершится судебный процесс, заявила миграционная служба Украины.

«В предпоследнем абзаце статьи 18 [закона «О гражданстве Украины»] указано, что выход из гражданства Украины не допускается, если лицу, которое ходатайствует о выходе из гражданства, предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления или в отношении которого на Украине вынесен обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу и подлежит исполнению», – приводит UNN комментарий государственной миграционный службы Украины.

В свою очередь пресс-секретарь миграционный службы Украины Сергей Гунько заявил в эфире канала «112 Украина», что украинское законодательство предусматривает процедуру выхода из гражданства, однако одного только заявления об этом недостаточно. Он отметил, что обращение об отказе от гражданства Украины могут подать лица, постоянно проживающие на территории иностранного государства. Такое заявление, добавил он, подается в зарубежное дипломатическое учреждение.

«Очевидно, что он в зарубежное дипломатическое учреждение, посольство Украины в иностранном государстве сейчас вряд ли сможет обратиться», – добавил Гунько.

Ранее Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны. Одновременно, являясь гражданином России, Вышинский попросил защиты у президента Владимира Путина. В Москве заявили, что ситуация вокруг Вышинского является возмутительной.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая в связи с подозрением в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Главного редактора поместили под стражу на 60 дней без определения залога.