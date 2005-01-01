В МИД отреагировали на просьбу Вышинского о помощи

Ситуация вокруг руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского является возмутительной, в Москве надеются на реакцию профильных международных структур, заявил заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин.

Кожин, комментируя просьбу о помощи журналиста Вышинского, которого обвинили в госизмене на Украине, подчеркнул, что Россия всегда оказывает помощь своим гражданам, и отметил, что министерство будет действовать в рамках правовых норм, передает РИА «Новости».

«Сама ситуация, конечно, вызывает сожаление. Это возмутительно, когда подобные вещи происходят вокруг представителей СМИ. Мы очень надеемся на соответствующую реакцию профильных международных структур», – добавил он.

Ранее Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из гражданства страны. Одновременно, являясь гражданином России, Вышинский попросил защиты у президента Владимира Путина.

До этого сообщалось, что суд Херсонской области отказал защите руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского в удовлетворении заявления об отводе коллегии суда.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая в связи с подозрением в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Главного редактора поместили под стражу на 60 дней без определения залога.

Через неделю в МИД Украины заявили, что украинская сторона готова рассмотреть все варианты освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на Вышинского.

Арест Вышинского прокомментировал и президент России Владимир Путин, назвав его беспрецедентным.